Konya’nın Meram ilçesinde evinin yakınındaki sokak çeşmesine su doldurmaya giden 70 yaşındaki P.G. isimli kadın, kimliği belirsiz bir kişinin bıçaklı saldırısı sonucu yaralandı. Olayın ardından kayıplara karışan saldırganın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Meram ilçesine bağlı Sahibiata Mahallesi İshakiye Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre P.G., su doldurmak amacıyla evinin yakınında bulunan sokak çeşmesine gitti. Yaşlı kadının çeşme başında bulunduğu sırada yanına yaklaşan bir şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle P.G.'ye bıçakla saldırdı.

SALDIRGAN KAÇTI, POLİS HAREKETE GEÇTİ

Bıçak darbesiyle yaralanan 70 yaşındaki kadın acı içinde yere yığılırken, saldırgan hızla olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı P.G., ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, kaçan şüphelinin kimliğinin tespit edilmesi ve yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.