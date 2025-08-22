CHP’de 23 yıl milletvekili ve belediye başkanı olarak görev yapan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun AKP’ye geçmesine tepkiler artarak sürüyor.
Aydınlılar, her platformda Özlem Çerçioğlu’nun AKP’ye geçme kararına karşı olduklarını çeşitli yöntemlerle dile getiriyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin Efeler’e bağlı Çeştepe Mahallesi’nde düzenlediği halk konseri, vatandaş ilgisizliği nedeniyle fiyaskoyla sonuçlandı.
PARMAKLA SAYILDI
Aydın Denge Haber’de yer alan haberine göre; Çeştepe halkı, kısa süre önce CHP’den istifa ederek AKP’ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na tepkisini konsere gitmeyerek ortaya koydu. Konser alanında sandalyeler boş kaldı.
Etkinlik için kurulan sahneye rağmen beklenen kalabalık oluşmadı. Katılım yok denilecek kadar az olurken, mahalle sakinlerinin sessiz tepkisi dikkat çekti. Konserde yaşanan ilgisizlik, Çeştepelilerin Çerçioğlu’nun parti değişikliğine karşı tavrı olarak yorumlandı. Katılımın az olması nedeniyle kurulan sahne kaldırıldı.