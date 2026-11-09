Rivals’ın ikinci sezonunun ikinci yarısı, yayınlanmadan önce eleştirmenlerin değerlendirmelerine konu oldu. The Times gazetesinden Carol Midgley, diziye beş yıldız vererek yapımı övgüyle değerlendirdi.

Midgley, izleyicilere perdeleri kapatıp bir kadeh içecek eşliğinde dizinin dönüşünü kutlamalarını önerdi.

Danny Dyer’ın çıplak sahnesi dikkat çekti

Yeni sezonda öne çıkan hikâyelerden biri, Freddie Jones ile Lizzie Vereker arasındaki tutkulu ilişki olacak. Danny Dyer’ın canlandırdığı Freddie ile Katherine Parkinson’ın hayat verdiği Lizzie arasındaki yakınlaşma, ortak arkadaşları Monica’nın ölümünün ardından daha da yoğunlaşıyor.

Yaşanan trajedinin ardından hayatın kısa olduğunu düşünen ikili, yasak aşklarını sürdürmeye devam ediyor. Freddie ise Lizzie ile ilişkisini yaşarken eşi Valerie ile evliliğini de ayakta tutmaya çalışıyor.

Yeni bölümlerde dikkat çeken sahnelerden birinde Freddie, Lizzie ile banyoda yaşadığı yakınlaşmanın ardından tamamen çıplak halde kaçmak zorunda kalıyor. Danny Dyer’ın bu sahnesi, sezonun yayın öncesi en çok konuşulan anları arasında yer aldı.