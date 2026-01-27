7 ay sonra iddianamesi hazırlanan soruşturma kapsamında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin tutuklu yargılanıyor. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in de aralarında olduğu 40’ı tutuklu 200 kişi bugün hakim karşısına çıkacak.

15 KORUMAYLA GELDİ

Dosyada çete lideri olmakla suçlanan Aziz İhsan Aktaş tutuklu olmadığı için Silivriye makam aracı ve beraberindeki koruma ordusuyla geldi. O anları SÖZCÜ kaydetti.

Suç örgütü lideri olarak yargılanan Aziz İhsan Aktaş duruşma salonuna geldi. Aktaş, “Adalet mülkün temelidir kaçmadım söylediklerimi tekrarlayacağım” dedi.

TELEFON VE KAYIT CİHAZI YASAK

CMK’nın 183. maddesi ve TCK’nın 286. maddesi hatırlatılarak, duruşma başladıktan sonra adliye binasında ve duruşma salonunda her türlü telefon ile sesli ya da görüntülü kayıt ve nakil yapabilen cihazların kullanımının yasak olduğu vurgulandı. Bu tür cihazlar salona alınmayacak. Yalnızca müdafilerin savunma amaçlı kullanacağı, ses ve görüntü kaydı özelliği bulunmayan ya da bu özellikleri sınırlandırılmış bilgisayarların içeri alınmasına izin verilecek. Kurala uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacak.