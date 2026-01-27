13 Ocak’ta bir şafak operasyonuyla başlayan Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü soruşturmasının ilk duruşması bir yıl iki hafta sonra bugün saat 10.00’da Silivri’deki 1’Nolu Duruşma Salonu’nda (büyük salon) yapılacak. 7 ay sonra iddianamesi hazırlanan soruşturma kapsamında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin tutuklu yargılanıyor. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in de aralarında olduğu 40’ı tutuklu 200 kişi bugün hakim karşısına çıkacak.

82 SUÇTAN SORUMLU

Dosyada çete lideri olmakla suçlanan Aziz İhsan Aktaş tutuklu olmadığı için makam aracıyla Silivri’ye gelecek, tutuklu sanıklar ise kelepçeli olarak getirilecek.

Hakkında 704 yıl hapis cezası istenen örgüt lideri Aziz İhsan Aktaş, etkin pişmanlıktan yararlanıp tahliye edildi ve tutuksuz yargılanıyor. 578 sayfalık iddianamede Aktaş 82 suç eyleminden sorumlu. Tutuklu başkanlar ise 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanıyor. Utku Caner Çankaya’nın ise “ihaleye fesat karıştırma” ve “rüşvet alma” suçlarından 6 yıldan 18 yıla kadar hapsi talep edildi. 13 Ocak’tan bu yana tutuklu olan Rıza Akpolat hakkında ise toplamda 159 yıldan 415 yıla kadar hapsi istendi.

SİLİVRİ’DE OHAL!

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Marmara Ceza İnfaz Kurumu, Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı, Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne, duruşmaların yasalara uygun olarak sorunsuz yürütülmesi için ilgili mevzuat hükümlerinin yanı sıra mahkemece belirtilen hususların da dikkate alınması için yazı yazdı. Savcılık, basın mensupları için herhangi bir akreditasyon uygulaması olmadığını açıkladı. Gazeteciler için 20 kişilik duruşma salonunda yer ayırtıldığını belirtildi.

EN FAZLA 3 MÜDAFİ

Mahkeme, her sanığın en fazla üç müdafi ile temsil edilebileceğini bildirdi. Avukatlara ayrılan bölümün yetersiz kalması halinde izleyiciler için ayrılan alanın bir kısmı da müdafilere tahsis edilebilecek.

TELEFON VE KAYIT CİHAZI YASAK

CMK’nın 183. maddesi ve TCK’nın 286. maddesi hatırlatılarak, duruşma başladıktan sonra adliye binasında ve duruşma salonunda her türlü telefon ile sesli ya da görüntülü kayıt ve nakil yapabilen cihazların kullanımının yasak olduğu vurgulandı. Bu tür cihazlar salona alınmayacak. Yalnızca müdafilerin savunma amaçlı kullanacağı, ses ve görüntü kaydı özelliği bulunmayan ya da bu özellikleri sınırlandırılmış bilgisayarların içeri alınmasına izin verilecek. Kurala uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacak.