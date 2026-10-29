İspanyol basınından El Caso'nun haberine göre olay, Tarragona'daki Joan XXIII Hastanesi'nde sabaha karşı meydana geldi. Bisiklet kaskı ve kapüşon taktığı belirlenen saldırgan, hastaneye girdikten sonra Büyükdeniz'in kaldığı odaya ulaştı. Burada ateş açan şüpheli, saldırının ardından kaçtı.

PARTNERİ YARA ALMADAN KURTULDU

Doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayan Büyükdeniz'in saat 03.30'da hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırı sırasında odada bulunan partneri ise olaydan yara almadan kurtuldu. Yaşadığı şok nedeniyle sağlık ekiplerinin müdahale ettiği öğrenildi.

GÜNLER ÖNCE SOKAKTA VURULMUŞTU

“10 Kardeşler” adlı suç örgütünün lideri olduğu iddia edilen 35 yaşındaki Mekin Büyükdeniz'in hastanede öldürülmesinden birkaç gün önce Salou kentinde de silahlı saldırıya uğradığı ortaya çıktı. Sokakta yürüdüğü sırada bacaklarından vurulan Büyükdeniz, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ UYGULANMIŞTI

Sağlık durumunun iyileşmesi üzerine iki gün önce yoğun bakımdan çıkarılan Büyükdeniz, hastanenin servis bölümüne alınmıştı. İlk saldırının ardından Katalonya polis teşkilatı Mossos d'Esquadra, Büyükdeniz'in yoğun bakım odasında güvenlik önlemi uygulamıştı.

POLİS GÖZETİMİ KALDIRILDI

Ancak İspanyol basınında yer alan bilgilere göre, son günlerde güvenlik riskinin daha düşük değerlendirilmesi ve Türkiye'den gelen bir kişinin Büyükdeniz'e kişisel koruma sağlamaya başlamasının ardından polis gözetimi kaldırıldı.

KENDİSİNİ ÖLDÜRECEKLERİNİ SÖYLEDİ

Büyükdeniz'in daha önce de hedef alındığının farkında olduğu ve sağlık çalışanlarıyla polislere, düşmanlarının fırsat bulduklarında kendisini öldüreceğini düşündüğünü söylediği öne sürüldü.

Polis ekipleri, saldırganın hastaneye girişini ve kaçış güzergâhını belirlemek için çalışma başlattı. İlk değerlendirmelere göre şüphelinin acil servis bölümünden binaya girdiği, saldırının ardından çöp alanının bulunduğu kısımdan kaçtığı düşünülüyor. Hastanenin güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alındı.

KİMLERİN ORGANİZE ETTİĞİ ARAŞTIRILIYOR

Saldırı sırasında hastanenin iki güvenlik görevlisinin başka bir olayla ilgilendiği de aktarıldı. Acil serviste bir hemşirenin tacize uğradığı iddiasıyla bağlantılı bu olayın, silahlı saldırganın hastaneye girişini kolaylaştırmak amacıyla düzenlenip düzenlenmediği araştırılıyor.

Cinayetin ardından polis, şüphelilerin yakalanması için yol kapatma ve kontrol noktalarını içeren geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı. Saldırganın kimliği ve olayın arkasındaki kişi ya da gruplar henüz açıklanmadı.

Soruşturma kapsamında Büyükdeniz'in Salou'da uğradığı ilk saldırıyla hastanedeki cinayet arasında bağlantı bulunup bulunmadığı ve saldırının kimler tarafından organize edildiği araştırılıyor.