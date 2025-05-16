Türkiye'de basın mensuplarına yönelik hakaret, saldırı ve tehditler sona ermiyor. BirGün Gazetesi Muhabiri İsmail Arı kamuoyunda Şahinler Çetesi olarak bilinen grupla bağlantılı olduğu bilinen Gökhan Göz ile ilgili haberinden sonra tehdit edildiğini açıkladı.

İsmail Arı tehdit edildiğini açıkladıktan sonra kendisine gelen mesajları da sosyal medya hesabından yayınladı. “Evinin adresini biliyoruz” diyen şahıslar Arı’nın akrabalarını da telefonla ulaşıp tehdit etmişti. İsmail Arı suç duyurusunda bulundu.

İsmail Arı'ya destek veren Gazeteci Osman Çaklı da tehdit edildiğini açıkladı.

X sosyal medya platformundan İsmail Arı'nın tehdit edildiğine dair BirGün'ün haberini alıntılayan Çaklı'nın açıklaması şöyle:

"İsmail Arı'yı yalnız zannedenler büyük bir yanılgı içinde olduğunu bilmeli. Geçtiğimiz günlerde Daltonlar çetesi tarafından tehdit edildim, yakınlarımın yaşadığı adresleri paylaşıp, 'seni s...ceğiz' diye mesaj gönderdiler. Gerekçe aynı yaptığım haberleri beğenmemişler."