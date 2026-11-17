Japonya'nın Yamaguchi kentinde ormandan şehir merkezine inen Japon makak maymunları, haftalar boyunca evlere ve okullara girerek onlarca kişiyi yaraladı. Saldırıların bebeklere ve yaşlılara yönelmesi üzerine şehir yönetimi alarm durumuna geçerek özel müdahale ekibi kurdu.

MAYMUNLAR EV VE OKULLARA NASIL GİRDİ?

Ormanlık alandan yerleşim yerlerine inen makak maymunları, şehir merkezindeki yaşam alanlarını hedef aldı. Kapı ve pencereleri açmayı öğrenen hayvanlar, binaların içine sızarak doğrudan insanlara saldırdı. Haftalar süren saldırılarda özellikle bebekler ve yaşlılar maymunların hedefi oldu.

BELEDİYE ŞEHİRDE ALARM DURUMUNA GEÇTİ

Saldırıların artması ve onlarca kişinin zarar görmesi üzerine Yamaguchi belediye yönetimi kent genelinde alarm ilan etti. Yerleşim yerlerindeki güvenliği sağlamak amacıyla yerel birimler koordineli bir çalışma başlattı. Halkı korumak için polis memurları ve avcılardan oluşan özel bir tim görevlendirildi.

ÖZEL TİM ÇETE LİDERİNİ NASIL YAKALADI?

Görevlendirilen özel ekip, saldırıları durdurmak için şehir merkezindeki sokaklarda kesintisiz devriye gezdi. Operasyonlarda hayvanlara zarar vermeden etkisiz hale getirmek amacıyla sakinleştirici tüfekler kullanıldı. Ekiplerin yürüttüğü takip sonucunda, grubun lideri olduğu belirlenen iri bir erkek maymun tespit edilerek yakalandı.

ŞEHİR MERKEZİNDE KONTROL YENİDEN SAĞLANDI

Çete lideri olduğu belirlenen iri erkek maymunun etkisiz hale getirilmesiyle birlikte kentteki saldırı dalgası durduruldu. Polis ve avcılardan oluşan özel timin müdahalesi sonucunda Yamaguchi şehir merkezinde güvenlik ve kontrol yeniden sağlandı.