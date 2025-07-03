25 Aralık 1991'de İstanbul Bakırköy İstanbul Caddesinde PKK terör örgütünün Çetinkaya mağazasına düzenlenen ve 8'i kadın 1'i çocuk 12 kişinin hayatını kaybettiği ve 14 kişinin de yaralandığı saldırının faillerinden Çetin Arkaş tahliye edildi.
TERÖRİSTBAŞI ÖCALAN'IN SEKRETERYASINDA ÇALIŞTI
33 yıldır cezaevinde tutulan Çetin Arkaş, İnfaz Hakimliği kararıyla tahliye edildi.
Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Arkaş’ın tahliyesi 8 kez ertelenmişti. Avukatlarının yaptığı itirazın ardından İnfaz Hakimliği'nce tahliye kararı verildi.
Arkaş, 2013-2015 yıllarında sürdürülen "Çözüm Süreci"nde teröristbaşı Öcalan'ın İmralı'daki sekretaryasında görevlendirilmişti. 9 ay 10 gün İmralı'da kalan Arkaş, 16 Aralık 2015’te tekrar Silivri Cezaevi’ne sevk edilmişti.
ÇETİNKAYA KATLİAMI
Dönemin Olağanüstü Hal Bölge Valisi Necati Çetinkaya'nın kardeşinin sahibi olduğu Çetinkaya Mağazası'nda çıkan yangında 8'i kadın 1'i çocuk 12 kişi öldü. 14 kişinin yaralı kurtulduğu olayla ilgili olarak 47 kişi yakalanmıştı. Saldırıda Necati Çetinkaya'nın yeğeni Ahmet Çetinkaya da hayatını kaybetmişti.