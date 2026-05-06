Sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler sonrası kullanıcılar, cetvellerde neden ölçümlerin tam kenardan başlamadığını tartışmaya başladı. Kimileri bunun üretim hatası olduğunu düşünürken, bazı kullanıcılar esprili yorumlarla "-1 için yer bırakılmış" olabileceğini söyledi. Ancak uzmanlara göre bunun arkasında tamamen teknik bir neden bulunuyor.

CETVELDEKİ BOŞLUĞUN GERÇEK NEDENİ

Uzmanların açıklamasına göre cetvellerin en hassas noktası uç kısımları oluyor. Sürekli düşme, sürtünme ve darbe nedeniyle cetvelin kenarları zamanla aşınabiliyor. Eğer '0' noktası tam kenarda yer alsaydı, oluşacak en küçük kırık veya deformasyon bile tüm ölçümlerin hatalı çıkmasına yol açacaktı.

Bu nedenle üreticiler, ölçüm başlangıç çizgisini biraz içeri yerleştirerek koruyucu bir boşluk bırakıyor. Böylece cetvelin ucu zarar görse bile gerçek başlangıç noktası korunmuş oluyor. Özellikle marangozlar, mühendisler ve terziler gibi hassas ölçüm yapan meslek grupları bu detayın önemini uzun yıllardır biliyor.

SADECE CETVELDE KULLANILMIYOR

Bu tasarım yalnızca okul cetvellerinde kullanılmıyor. ABD ve Japonya’da kullanılan profesyonel ölçüm ekipmanlarında da benzer sistemlerin tercih edildiği belirtiliyor. Kumpas ve şerit metre gibi hassas ölçüm araçlarında da ölçüm başlangıcı, darbe alabilecek fiziksel uç kısımdan ayrı şekilde tasarlanıyor.

Uzmanlar ayrıca bu boşluğun çocukların doğru ölçüm alışkanlığı kazanmasına yardımcı olduğunu belirtiyor. Çünkü ölçümün cetvelin fiziksel ucundan değil, '0' çizgisinden başlaması gerektiği bu tasarımla daha net şekilde anlaşılabiliyor.