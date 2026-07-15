Lüksemburg'da gerçekleştirilen ve milli libero Simge Aköz'ün de katıldığı kura çekimi sonucunda kadınlarda CEV Şampiyonlar Ligi'nde VakıfBank A, Fenerbahçe Medicana C, Eczacıbaşı Peron D, Galatasaray Daikin ise E grubunda mücadele edeceği belirlendi. Erkeklerde de Galatasaray A, Ziraat Bankkart ise B grubunda yer aldı.
Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi grupları şu şekilde:
A Grubu: VakıfBank, Uni Opole (Polonya), Volley Mulhouse Alsace (Fransa), elemelerden gelecek takım
B Grubu: A. Carraro Prosecco (İtalya), KS Developres (Polonya), Dresdner (Almanya), Igor Gorgonzola (İtalya)
C Grubu: Fenerbahçe Medicana, Numia Vero Volley (İtalya), Levallois Paris Saint Cloud (Fransa), Vasas Obuda (Macaristan)
D Grubu: Savino Del Bene (İtalya), Eczacıbaşı Peron, Tent Obrenovac (Sırbistan), elemelerden gelecek takım
E Grubu: PGE Budowlani (Polonya), SUHL Thüringen (Almanya), C.S.O. Voluntari 2005 (Romanya), Galatasaray Daikin
Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi grupları ise şöyle oluştu:
A Grubu: Recycling Volleys (Almanya), Galatasaray, Panathinaikos (Yunanistan), elemelerden gelecek takım
B Grubu: Sir Sicoma Manini (İtalya), Ziraat Bankkart, Montpellier (Fransa), Dinamo (Romanya)
C Grubu: Aluron CMC Warta (Polonya), SVG Lüneburg (Almanya), CEZ Karlovarsko (Çekya), Guaguas Las Palmas (İspanya)
D Grubu: Lube J.P. Myne (İtalya), PGE Projekt (Polonya), Greenyard (Belçika), Itas (İtalya)
E Grubu: Bogdanka (Polonya), Rana (İtalya), Tours (Fransa), elemelerden gelecek takım