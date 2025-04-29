Yeşilçam'ın tanınmış oyuncularından Cevat Kurtuluş'un 1992'deki vefatının ardından eşi Meral Kurtuluş da hayata veda etti.
Vefat haberini Film-San Vakfı duyurdu. Yapılan açıklamada "Oyuncu Meral Kurtuluş'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" denildi.
MERAL KURTULUŞ KİMDİR?
1935’te Kosova'da doğan ve 1950'de Türkiye'ye yerleşen Meral Kurtuluş, 1959'da Cevat Kurtuluş ile evlendi.
Sinemaya 1960 yapımı 'Ayşecik' filmiyle adım atan sanatçı, kariyeri boyunca 100 filmde yer aldı.