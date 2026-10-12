Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.

Yılmaz, fon skandalında yaşanan mağduriyetlerde kamu kaynaklarının kullanılmayacağını söyledi.

Yılmaz "Ne olağan tasfiyede ne olağanüstü tasfiyede kamu kaynaklarının kullanılması söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

Ekonomimizin temelleri sağlam, makroekonomik görünümümüz son derece sağlam. Özellikle de dünya ile mukayese ettiğimizde büyümemiz devam ediyor.

Bütçe açığımız yönetilebilir seviyelerde

Deprem harcamalarına, savaşın etkilerine, eşel mobil sistemine rağmen bütçe açığımız oldukça yönetilebilir, iyi seviyelerde.

Yeni kurallar, yeni kaideler geldi. Şeffaflık artırıldı, çok daha güven veren bir piyasa yapısı oluşması için kurallar konuldu.

Fon piyasasının belli bir alanında yaşanan hadisenin genel yapıya zarar vermemesi için çok hızlı çekilde tasfiyelerine karar verildi.

Çok yüksek fahiş getiriler elde etmiş veya hukuka aykırı işlemlerle haksız kazanç elde etmiş kişilerle ilgili soruşturma ve incelemeler devam ediyor.

Şu anda 15 civarında denetmen ve müfettiş ile Devlet Denetleme Kurulu bütün ilgili kurumları kapsayacak şekilde çalışmasını sahada başlattı.

Geniş imkanlarla çok güçlü bir şekilde bu süreci idari yönden Devlet Denetleme Kurulumuz denetliyor.

46 bin kişinin olağan yöntemlerle tasfiye sürecine girdiğini söyleyebiliriz. A1 Capital, Bulls ve Pardus tasfiye edildi. 7 şirketten 3'ü ayrılmış oldu, 4 şirket kaldı.

Ne olağan tasfiyede, ne olağanüstü tasfiyede kamu kaynağının kullanılması söz konusu değil.

Olağanüstü tasfiyeye ilişkin kararlar Meclisimizden geçerse muhtemelen yatırımcı sayısı 100 binin altına düşecek.