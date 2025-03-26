AKP Grup toplantısı sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz son gelişmelerin bütçeye etkisini değerlendirdi.

Gazetecilerin mühalefetin Ekrem İmamoğlu ile ilgili yaşanan gelişmelerin bütçeye etkisinin 915 milyar liralık etkisi olduğu iddialarıyla ilgili sorusunu yanıtlayan Yılmaz, bu rakamı yalanladı.

Cevdet Yılmaz'ın konuşması şu şekilde:

"BUNLAR AFAKİ RAKAMLAR"

"Nereden böyle bir şey çıkarıyorlar bilmiyorum. Böyle bir şey söz konusu değil. Çok kısa vadeli kısmi etki söz konusu olabilir. O da bütçemiz içinde gerekli tedbirler alınarak telafi edilir. Geçici bu faiz oranlarındaki bir miktar artışın etkisi olabilir onun ötesinde bir etki söz konusu değil. Bunlar afaki rakamlar böyle iddialarda bulunanların hesabını kitabını detaylarını net bir şekilde ortaya koyması gerekir.

"YAŞANAN DÖNEMSEL BİR ETKİ"

Yaşanan kısa vadeli dönemsel bir etki. Bunu böyle çok abartıp üç günlük beş günlük yıllık bir etkiymiş gibi hesaplarsanız yanlış sonuçlara ulaşırsınız. bizim programımız ortada kararlı bir şekilde programımızı hayata geçiriyoruz.

"EKONOMİMİZİN TEMELLERİ SAĞLAM"

Bir programı hayata geçirirken olumlu ya da olumsuz gelişmeler olabilir. Aslolan programdır, programın istikametidir, ana çerçevesidir. Hep vurguluyoruz ekonomimizin temelleri sağlam, cari açığımız düşük seviyelerde, bütçe açığımız depreme rağmen kontrol altında, enflasyonumuz düşüş eğiliminde, Merkez Bankamızın rezervleri yeterli seviyelerde, bankacılık sistemimiz sağlıklı sağlam. Yaşanan hadiselerden dolayı geçici bir etki söz konusu.

"BUNUN RAKAMLARINI ABARTMANIN ANLAMI YOK"

Bunun rakamlarını abartmanın da bir anlamı yok. Kaldı ki bu hafta içinde görüyorsunuz piyasalarda çok daha sakin bir hava söz konusu. Önümüzdeki dönemlerde ekonomimiz kurumlarımızın da koordinasyon içinde çalışmasıyla program hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemeye devam edecek.

Sağlam bir programımız var. Cumhurbaşkanımız sağlam bir iradeyle desteklediği bir programımız var. Türkiye ekonomisi çok daha güçlü bir noktaya yürümeye devam edecektir.

"EMEKLİ İKRAMİYESİ MUHALEFET YÜZÜNDEN GEÇMEDİ"

Maalesef muhalefetin tavrı nedeniyle uzadı bu kanunun çıkması. İnşallah bayramdan önce bu kanun çıkıp o ilave de verilmiş olur diye temenni ediyoruz. Kanunun çıkması halinde ilave artış da ödenecektir. Yapılan artışın maliyeti 28,5 milyar TL, biliyorsunuz bular kanunla yapılan düzenlemeler, prime dayalı değil. kanunla 2018'de yapılmıştı. her arışın da kanunla yapılması gerekiyor. Prime bağlı olmadan verilen bir destekleme.