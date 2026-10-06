Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yarın Fon Krizinde yaşananlar ve gelinen son duruma ilişkin TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerini bilgilendirecek.
Ayrıntılar geliyor...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yarın Fon Krizinde yaşananlar ve gelinen son duruma ilişkin TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerini bilgilendirecek.
Ayrıntılar geliyor...
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