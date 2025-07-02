Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü 3 Temmuz'da (yarın) açıklanacak enflasyon rakamlarına çevrilirken iğneden ipliğe zam getirecek ÖTV ile ilgili karar da bekleniyor...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NTV'de katıldığı canlı yayında soruları yanıtladı.

Ekonomiye ilişkin açıklamada da bulunan Yılmaz, "Enflasyonu düşürürken dengeli büyümeyi hedefliyoruz. İstihdam ve büyümede olumlu tablo görüyoruz" dedi.

Yılmaz enflasyona ilişkin de şunları söyledi:

"Enflasyon birinci önceliğimiz. Yıllık enflasyon 12 ayda 40 puanın üzerinde düştü. Yıl sonunda 20'li rakamları göreceğiz. Gelecek sene 10'lu rakamlara geleceğiz."

Yarın netleşmesi beklenen ÖTV zammına ilişkin de konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı, "Bir değerlendirme süreci yapılıyor. Maliye politikasıyla enflasyona nasıl katkı yapılıyor diye bakılıyordur. Bu henüz tam karara bağlanmış değil. Yarın enflasyon oranı ortaya çıktıktan sonra son bir değerlendirme ile bu karar verilecektir" ifadelerini kullandı.