Kuruyemişler; doymamış yağlar, bitkisel proteinler, lif ve antioksidanlar açısından zengin içerikleriyle sağlıklı beslenme düzeninin temel taşlarından biri kabul ediliyor. Kardiyovasküler hastalıklar, koroner kalp rahatsızlıkları ve yüksek trigliserit seviyeleriyle mücadelede kritik rol oynayan bu besinlerin, türlerine göre sağladığı spesifik faydalar ise şu şekilde sıralandı:

Pekan cevizi:

Illinois Teknoloji Enstitüsü tarafından yürütülen son çalışmalar, pekan cevizinin sağlıklı bir diyetin parçası olduğunda kardiyovasküler sağlık göstergelerini iyileştirdiğini kanıtlıyor. Yüksek düzeyde polifenol içeren bu tür, antioksidan aktiviteyi artırarak yağların oksidasyonunu önlemeye yardımcı oluyor.

Ceviz:

Ceviz, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından kalp sağlığına yönelik faydası resmi olarak onaylanan tek kuruyemiş olma özelliğini taşıyor. Bitkisel omega-3 yağ asidi (ALA) bakımından zengin olan ceviz, beyin sağlığını ve metabolizmayı destekliyor. Araştırmalar, günlük 30 gramın üzerinde ceviz tüketiminin "kötü" kolesterolü düşürdüğünü, hafıza ve işlem hızı testlerinde performansı artırdığını gösteriyor.

Badem:

Ağaçta yetişen kuruyemişler arasında en yüksek lif oranlarından birine sahip olan badem; sindirim sistemi, kan şekeri kontrolü ve bağırsak mikrobiyotasının korunmasında önemli rol oynuyor. Güçlü bir antioksidan olan E vitamini açısından da zengin olan bademin, günlük 42–50 gramlık dozlarda tüketilmesinin hücreleri oksidatif hasara karşı koruduğu belirtiliyor.

Antep fıstığı:

Düşük kaloriye karşılık yüksek protein değerine sahip olan Antep fıstığı, B vitaminleri ve folat içeriğiyle DNA onarımı ve kırmızı kan hücresi üretimi gibi hayati süreçleri destekliyor. Ayrıca, kas onarımı ve gelişimi için gerekli olan "valin" amino asidi bakımından en zengin kaynaklar arasında yer alıyor.

Brezilya cevizi:

Amazon yağmur ormanlarına özgü Brezilya cevizi, bağışıklık sistemi için kritik öneme sahip olan selenyum mineralinin en yoğun doğal kaynaklarından biridir. Ancak uzmanlar, selenyumun vücutta aşırı birikmesinin toksik etkiler yaratabileceği konusunda uyarıda bulunarak, günlük tüketimin bir veya iki adetle sınırlandırılması gerektiğini vurguluyor.