Kendine özgü aroması ve lezzetiyle bilinen Niksar cevizinde hasat için üreticiler bahçelerde yoğun mesai harcıyor.

Geçen yıl don nedeniyle cevizde ürün kaybı yaşanmıştı. Bu yıl ise yüksek verim bekleniyor.

Hasat, traktöre bağlanan özel makinelerle ağaçların titreşim yöntemiyle silkelenmesiyle yapılıyor. Yere düşen cevizler toplanarak yine özel makinelerle yeşil kabuklarından ayrıştırılıyor.

Ardından güneş gören alanlara serilen cevizler kurutuluyor. Kuruyan ürünler ayıklanarak satışa hazır hale getiriliyor.

BU YIL YÜKSEK VERİM BEKLENİYOR

İlçede ceviz üretimi ve fidan yetiştiriciliği yapan Halis Yılmaz, bu yılki hasadın geçen yıla göre daha verimli geçtiğini söyledi.

Yılmaz, "2026 yılı ceviz hasadımız başladı. Bu sene verimimiz gayet güzel, kalitemiz de güzel." dedi.

Geçen yıl hava koşullarının olumsuz olduğunu ve don nedeniyle ağaçlarda zarar oluştuğunu belirten Yılmaz, bu yıl ise hem verimin hem de kalitenin yüksek olduğunu ifade etti.

COĞRAFİ İŞARET KURALLARINA UYULUYOR

Niksar cevizinin kendine has bir aroması olduğunu vurgulayan Yılmaz, bu özelliği korumaya özen gösterdiklerini söyledi.

Yılmaz, "Niksar cevizi 2010 yılında coğrafi işaret aldı. Biz de coğrafi işaretin kurallarına uyarak üretim yapmaya özen gösteriyoruz. Niksar'ın ekonomisine, tarihine ve tabiatına yakışır kaliteli bir ürün ortaya çıkarmaya çalışıyoruz" dedi.

YAKLAŞIK 2 BİN TON REKOLTE BEKLENİYOR

Niksar ve çevresinde bu yıl yaklaşık 2 bin ton ceviz rekoltesi bekleniyor.

Yılmaz, kendi işletmelerinde yaklaşık 10 bin ceviz ağacı bulunduğunu belirterek, fidan yetiştiriciliğinden ürünün pazarlanmasına kadar tüm aşamalarda yer aldıklarını söyledi.

"Anaçlarımızdan fidanlarımızı kendimiz üretiyoruz. Tarladan sofraya kadar her aşamada varız." diyen Yılmaz, cevizin kırılmasından paketlemesine, iç ceviz olarak hazırlanmasından pazarlanmasına kadar her aşamada en iyisini yapmaya çalıştıklarını ifade etti.

ÜRÜNLER TÜRKİYE'NİN ÇEŞİTLİ İLLERİNE GİDİYOR

Yılmaz, ceviz ürünlerini Antalya, Muğla, İstanbul, Ankara, İzmir, Kayseri, Samsun, Trabzon, Gaziantep ve Kırşehir başta olmak üzere Türkiye'nin birçok iline gönderdiklerini söyledi.

FİYATLAR 200-250 LİRA ARASINDA BEKLENİYOR

Bu yıl ceviz fiyatlarının 200-250 lira civarında olmasını beklediklerini belirten Yılmaz, ürünlerin tüketiciye ulaşmadan önce birçok aşamadan geçtiğini söyledi.

"Bunları sadece toplamakla iş bitmiyor. Cevizi döküyoruz, kurutuyoruz, ardından çürük, zayıf ve kurumuş olanları ayırıyoruz." diyen Yılmaz, ürünün tüketiciye en iyi şekilde ulaşması için çalıştıklarını belirtti.

"CEVİZİN KATMA DEĞERİ ÇOK YÜKSEK"

Ceviz üretiminin ilçe ekonomisine önemli katkı sağladığını ifade eden Yılmaz, "Ceviz kabuğunun içinde adeta bir altın var. Bunun kıymetini bilmemiz lazım." dedi.

Yılmaz, cevizin az emekle ortaya çıkmayan, katma değeri yüksek bir ürün olduğunu belirterek, burada kadınların da çalışarak gelir elde ettiğini söyledi.

Önemli olanın bu tür bahçelerin ilçede ve ülkede çoğalması olduğunu vurgulayan Yılmaz, üretimin artmasını istediklerini ifade etti.

KALİTE VE MARKA HEDEFLENİYOR

Yılmaz, Chandler, Fernor ve Niksar 1 gibi ceviz çeşitlerini yetiştirdiklerini belirterek, hedeflerinin üretim miktarını ve kalitesini artırmak olduğunu söyledi.

"Üreten ülkeler ve üreten insanlar kazanıyor." diyen Yılmaz, kaliteli ürün üretmenin, bunu pazara sunmanın ve katma değer oluşturmanın önemine dikkat çekti.

Yılmaz, "Amacımız Niksar'ın marka olan bu ürününün çıtasını daha da yükseltmek" dedi.