Olay, dün saat 18.00 sıralarında Sakarca Mahallesi'nde meydana geldi. Ramazan Kalyon, ceviz toplamak için ağaca çıktı. Yaklaşık 8 metre yükseklikte dengesini kaybeden Kalyon, asfalt zemine düştü.
Yakınlarının ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Kalyon, olay yerinde hayatını kaybetti.
Ramazan Kalyon'un cansız bedeni, Burdur Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı olay yeri incelemesinin ardından Burdur Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.