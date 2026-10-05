Olay, sabah saatlerinde İskilip ilçesine bağlı Doğangir köyünde meydana geldi. Bahçesindeki cevizleri toplamak için ağaca çıkan Mustafa Yılmaz, bir süre sonra dengesini kaybederek yere düştü.
Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yılmaz, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İskilip Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Acil serviste tedavi altına alınan Mustafa Yılmaz, durumunun ağır olması nedeniyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
Yılmaz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri, olayın meydana geliş şeklinin belirlenmesi için inceleme başlattı.