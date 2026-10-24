Amasya'nın Ormanbağları Mahallesi'nde ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Talet Topuz (65), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Evinin bahçesindeki ceviz ağacına çıkan Topuz, dengesini kaybederek yere düştü. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Topuz, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.