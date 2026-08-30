Materials dergisinde yayımlanan araştırmada, ceviz ve fındık kabuklarının doğal antioksidan özelliklerinden yararlanıldı. Araştırmacılar bu tarımsal atıkların hem yeniden değerlendirilebileceğini hem de asfaltın kullanım ömrünü uzatabilecek bir katkı maddesine dönüşebileceğini düşünüyor.

KABUKLARI 10 MİKROMETREYE KADAR KÜÇÜLTTÜLER

Çalışmada ceviz ve fındık kabukları öğütülerek yaklaşık 10-12 mikrometre büyüklüğünde parçacıklara dönüştürüldü. Hazırlanan toz, asfaltın taş ve diğer bileşenlerini bir arada tutan bitüme yüzde 3'e kadar değişen oranlarda eklendi.

Araştırmacıların bu malzemeleri seçmesinin nedeni kabukların içerdiği doğal antioksidan bileşiklerdi. Asfalt yıllar boyunca sıcaklık ve oksijenin etkisiyle yaşlandıkça bitüm sertleşiyor, esnekliğini kaybediyor ve çatlamaya daha yatkın hale geliyor.

Laboratuvar analizlerinde özellikle ceviz kabuğunun yüksek antioksidan kapasiteye sahip olduğu belirlendi. Ardından hazırlanan asfalt örnekleri, kısa ve uzun süreli yaşlanmayı taklit eden farklı testlere tabi tutuldu.

YÜZDE 3'LÜK KARIŞIM DİKKAT ÇEKTİ

En iyi sonuçlardan bazıları, bitüme yüzde 3 oranında kabuk tozu eklenen örneklerde elde edildi. Uzun dönem yaşlanmayı gösteren ölçümlerden biri yüzde 14 oranında iyileşirken, düşük sıcaklıktaki esneklik yaklaşık 3,8 derece arttı.

Elde edilen sonuçlar, ceviz ve fındık kabuklarından hazırlanan katkının asfaltın zamanla sertleşmesini ve esnekliğini kaybetmesini yavaşlatabileceğini gösterdi. Araştırmacılar, tarımsal atıkların bu şekilde değerlendirilmesinin hem atık miktarını azaltabileceğini hem de asfalt üretiminde doğal bir katkı maddesi olarak kullanılabileceğini belirtti.

GERÇEK YOLLARDA DENENMESİ GEREKİYOR

Araştırmacılar yöntemin özellikle büyük miktarlarda ortaya çıkan tarımsal atıkların değerlendirilmesi açısından önemli olabileceğini düşünüyor. Ceviz ve fındık üretiminde kabuklar toplam biyokütlenin önemli bir bölümünü oluşturuyor ve bugün bu atıkların büyük kısmı düşük katma değerli alanlarda kullanılıyor veya yakılıyor.

Çalışma şimdilik laboratuvar aşamasında. Araştırmacılara göre kabuk parçacıklarının daha iyi işlenmesi ve karışımın yüksek sıcaklıktaki dayanımının geliştirilmesi gerekiyor. Sonraki aşamada ise yöntemin gerçek trafik, sıcaklık ve yağış koşullarında nasıl performans göstereceğinin belirlenmesi hedefleniyor.