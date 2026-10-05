Sağlık platformu Healthline’ın uzmanlar tarafından tıbbi incelemeden geçirilen değerlendirmesinde, besin değerleri ve sağlık üzerindeki etkileriyle öne çıkan kuruyemişler bir araya getirildi. Ceviz ve fındık da listede yer aldı ancak ikisi de zirveye çıkamadı. İşte Healthline’a göre en sağlıklı 9 kuruyemiş...
9. YER FISTIĞI
Teknik olarak baklagiller ailesinde yer alan yer fıstığı, besin içeriği ve kullanım şekli nedeniyle kuruyemişlerle birlikte değerlendiriliyor. Yaklaşık 28 gramında 7 gram protein bulunan yer fıstığı; folat, magnezyum ve antioksidanlar açısından da zengin.
8. FINDIK
Listenin sekizinci sırasında fındık bulunuyor. Sağlıklı yağ, protein ve lif içeren fındık; E vitamini, magnezyum ve manganez açısından da dikkat çekiyor. İçeriğindeki çeşitli bitkisel bileşiklerin antioksidan ve anti-inflamatuar etkileri olabileceği belirtiliyor.
7. BREZİLYA CEVİZİ
Brezilya cevizi özellikle yüksek selenyum içeriğiyle öne çıkıyor. Selenyum; tiroit hormonlarının üretimi ve DNA sentezi gibi süreçlerde görev yapıyor. Ancak yüksek selenyum nedeniyle aşırı tüketilmemesi öneriliyor.
6. MAKADAMYA CEVİZİ
Makadamya cevizi sağlıklı yağ içeriği yüksek seçeneklerden biri. Yaklaşık 28 gramında 21,5 gram yağ bulunuyor. Aynı zamanda manganez ve bakır içeriyor ve karbonhidrat oranı birçok kuruyemişe göre düşük kalıyor.
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5. PEKAN CEVİZİ
Beşinci sıradaki pekan cevizi özellikle çinko ve manganez içeriğiyle dikkat çekiyor. Çinko bağışıklık sistemi, yara iyileşmesi ve DNA sentezi gibi birçok süreçte rol oynuyor. Bazı araştırmalar pekan tüketiminin LDL kolesterol ve trigliserit düzeyleri üzerinde olumlu etkileri olabileceğini gösteriyor.
4. KAJU
Listenin dördüncü sırasında kaju yer alıyor. Protein, K vitamini, magnezyum ve manganez içeren kaju, özellikle kemik sağlığı açısından önemli besin öğeleri sağlıyor. Yaklaşık 28 gram çiğ kajuda 5 gram protein bulunuyor.
3. CEVİZ
Türkiye'de en çok tüketilen kuruyemişlerden ceviz üçüncü sırada bulunuyor. Bakır ve magnezyum açısından zengin olan cevizin kalp sağlığıyla ilişkili çeşitli göstergeler üzerinde olumlu etkileri olabileceği belirtiliyor. Ceviz ayrıca bitkisel omega-3 yağ asidi ALA bakımından da dikkat çekiyor.
2. ANTEP FISTIĞI
İkinci sırayı Antep fıstığı alıyor. Diğer birçok kuruyemişe kıyasla daha düşük kalori ve yağ içeren Antep fıstığı; protein, lif, B6 vitamini ve fosfor sağlıyor. Lutein ve zeaksantin dahil çeşitli antioksidan bileşikler de içeriyor.
1. BADEM
Listenin ilk sırasında badem bulunuyor. Yaklaşık 28 gramında 6 gram protein ve 3 gram lif bulunan badem, özellikle E vitamini ve magnezyum açısından zengin. Araştırmalar bademin dengeli beslenmenin parçası olarak tüketildiğinde kolesterol ve bazı kalp-damar risk göstergeleri üzerinde olumlu etkiler sağlayabileceğine işaret ediyor.
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