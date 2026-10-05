Sağlık platformu Healthline’ın uzmanlar tarafından tıbbi incelemeden geçirilen değerlendirmesinde, besin değerleri ve sağlık üzerindeki etkileriyle öne çıkan kuruyemişler bir araya getirildi. Ceviz ve fındık da listede yer aldı ancak ikisi de zirveye çıkamadı. İşte Healthline’a göre en sağlıklı 9 kuruyemiş...