Türkiye'de özellikle çay ve kahve yanında tüketilen kuruyemişler, yüksek besin değerleri nedeniyle günlük beslenmenin önemli parçaları arasında bulunuyor. Ancak kuruyemişlerin kalori bakımından yoğun olması, tüketim miktarının da önemini artırıyor. Badem ve Antep fıstığı sağlıklı yağ ve protein içerikleriyle dikkat çekerken kurutulmuş meyveler arasında yer alan kuru üzüm de lif ve mineral kaynağı olarak öne çıkıyor.

SAĞLIĞA FAYDALARIYLA ÖNE ÇIKAN 3 BESİN

Besin değerleri bakımından dikkat çeken seçenekler arasında kuru üzüm, badem ve Antep fıstığı bulunuyor. Bu üç besin, farklı vitamin ve mineral içerikleriyle dengeli beslenmeye katkıda bulunabiliyor. Badem ve Antep fıstığı kuruyemiş grubunda yer alırken kuru üzüm, kurutulmuş meyve olarak sınıflandırılıyor. Söz konusu besinlerin özellikleri şöyle sıralanıyor:

1. Kuru üzüm

2. Badem

3. Antep fıstığı

KURU ÜZÜMÜN FAYDALARI NELER?

Türkiye'de yaygın olarak üretilen ve ihraç edilen kuru üzüm, doğal şeker, lif ve çeşitli mineraller içeriyor. Özellikle potasyum bakımından beslenmeye katkı sağlayabilen kuru üzüm, enerji ihtiyacının karşılanmasında değerlendirilebilecek gıdalar arasında bulunuyor. Kurutulmuş meyvelerin beslenme alışkanlıklarındaki yeri çeşitli araştırmalara konu olurken kuru üzümün tek başına hafızayı güçlendirdiğine ilişkin kesin bir bilimsel sonuç bulunmuyor. Şeker içeriği nedeniyle tüketim miktarının dikkate alınması gerekiyor.

BADEM E VİTAMİNİ VE SAĞLIKLI YAĞ İÇERİYOR

Türkiye'de yaygın olarak tüketilen badem, E vitamini, lif, magnezyum ve doymamış yağ asitleri bakımından zengin bir besin olarak biliniyor. E vitamini, hücrelerin oksidatif strese karşı korunmasına katkı sağlarken bademdeki lif ve yağ içeriği tokluk hissini destekleyebiliyor. Bu özellikleri nedeniyle badem, dengeli beslenme programlarında yer alabiliyor. Çiğ veya kavrulmuş olarak tüketilebilen bademde tuz ve ilave yağ miktarına dikkat edilmesi önem taşıyor.

ANTEP FISTIĞI KALP SAĞLIĞINI DESTEKLİYOR

Antep fıstığı, tekli ve çoklu doymamış yağ asitlerinin yanı sıra bitkisel protein ve lif içeriyor. Doymamış yağların, doymuş yağların yerine tercih edilmesi kan kolesterolünün dengelenmesine katkı sağlayabiliyor. Antep fıstığında bulunan protein, kasların korunması ve onarımı açısından önem taşırken vitamin ve mineraller de enerji metabolizması ile sinir sisteminin normal işleyişinde görev alıyor. Ancak bu faydalar, Antep fıstığının yüksek kolesterolü tek başına tedavi ettiği anlamına gelmiyor.

Kuruyemişler yüksek besin değerlerine sahip olmalarına rağmen kalori bakımından yoğun gıdalar arasında yer alıyor. Bu nedenle tüketim miktarı, kişinin günlük enerji ihtiyacına göre belirleniyor. Tuzlu, şekerli veya ilave yağ içeren ürünler yerine sade seçeneklerin tercih edilmesi öneriliyor. Kavurma işlemi de kuruyemişlerin bütün faydalı özelliklerini ortadan kaldırmıyor; ancak yüksek sıcaklıkta ve uygun olmayan koşullarda işleme, bazı besin bileşenlerinin azalmasına neden olabiliyor.