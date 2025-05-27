Sivas’ın Koyulhisar ilçesine bağlı Güzelyurt köyünde bulunan derenin rengi son günlerde kırmızıya döndü. Bölge halkı, bu durumun yeni açılan bir altın madeninden gelen atık sulardan kaynaklandığını öne sürdü. CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, “Sulugilin Derenin hemen üst tarafında Güzelyurt Mahallesi'nde siyanür ile işletilen altın madeni var. Melet havzasına karışan bu tehlike çok daha büyük felaketlere de gebe” dedi.

Köylülerin anlatımına göre, madenden atık su salımı özellikle yağmurlu havalarda gerçekleşiyor. Yağmur yağdığında derenin normalde berrak olan suyu kısa sürede koyu kırmızı bir renge bürünüyor. Bu değişim yalnızca Güzelyurt’u değil, çevredeki diğer köyleri de tedirgin ediyor.

“MELET IRMAĞINI BESLİYOR”

Söz konusu dere, Karadeniz’e dökülen önemli su kaynaklarından biri olan Melet Irmağı’nı besliyor. Melet Irmağı, Ordu başta olmak üzere birçok yerleşim yerinin içme suyu ihtiyacını karşılıyor.

“BURADA ÇEVRE FELAKETİ YAŞANIYOR”

Derenin kırmızıya döndüğü anları cep telefonu kamerası ile kaydeden bir köy sakini şu ifadeleri kullandı:

“Kıymetli yetkililer şuan Koyulhisar Güzelyurt köyünün Bağlıca Mahallesinin içinden akan Melet Irmağını besleyen derelerden birindeyiz. Yukarıdaki altın madeninin dereyi ne hale getirdiğini görüyorsunuz. Kıpkırmızı kan gibi. Kimyasal mı var ne var bilmiyoruz bu suyun içinde. Bu sudan numuneler alınıp incelenmeye gönderilmesini rica ediyoruz. Buna acilen al atılması gerekiyor. Burada çevre felaketi yaşanıyor.’’

“EN AZ 200 BİN İNSAN TEHLİKE ALTINDA”

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel de konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Derenin üzerinde liç alanı olduğunu ifade eden Adıgüzel, sudan numune alındığını ifade etti. Bölgede en az 200 bin yurttaşın tehlike altında olduğunu kaydeden Adıgüzel şunları söyledi:

-Sivas-Ordu sınırında Koyulhisar Güzelyurt Mahallesi'ndeki Sulugilin deresi kırmızıya boyandı. Buranın hemen üzerinde siyanürle işletilen altın madeninin liç alanı var. Daha önceden Fatsa'dan kovaladığımız siyanür çetesi. Henüz daha siyanür havuzu tam faaliyete bile geçmeden liç alanından yağmurla beraber gelen maddeler dereyi bu hale getirdi.

-Burası doğrudan Melet suyuna karışıyor. Bu su da Altınordu ilçemiz dahil olmak üzere Ordu'nun su temininde kullanılıyor. Yani Altınordu'da ve daha yukarıdaki mahallelerde bulunan en az 200 bin insan tehlike altında. Bu suyun derhal analiz edilerek, dereden numune alınarak incelenmesi lazım. Konu ile ilgili Ordu Çevre Şehircilik İl müdürlüğü ile temasa geçtik. Derhal inceleme yapılmasını ve Altınordu için önlem alınmasını istedik. Sivas sınırları içerisinde yer aldığı için, Sivas milletvekilimiz ve genel başkan yardımcımız Ulaş Karasu da konuya müdahil oldu. İki taraftan da takip ediyoruz. Buradaki felaketleri maalesef önümüzdeki günlerde daha çok duyacaksınız. Sulugilin Derenin hemen üst tarafında Güzelyurt Mahallesi'nde siyanür ile işletilen altın madeni var. Melet havzasına karışan bu tehlike çok daha büyük felaketlere de gebe. Bu siyanür yatakları ve zehir çukurlarının tamamen kapatılması bir milli beka meselesidir”