Muğla’nın Bodrum ilçesinde 7 köyde kurulmak istenen RES’lerle mücadelede düzenlenen bir ÇED toplantısında 21 Temmuz 2020 tarihinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerine “Siz vatan hainleri, proje yandaşları. Hangi taraftan olduğunuz belli.” dediği sözleri nedeniyle hakkında Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi’nde “Kamu görevlilerine hakaret” iddiasıyla dava açılan Kazmaz’la ilgili beraat kararı çıktı.

Kazmaz, bugün adliye önünde çevreci ve köylülerle birlikte yaptığı açıklamada “Doğayı savunduğumuzdan dolayı uzun zamandan beri yargılanıyorduk Bodrum 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde.. Suçumuz doğayı savunmaktı ama dosyada toplanan tüm deliller de gösteriyor ki, bizim bu konularla ilgili herhangi bir hakaret unsuru içermeyen sözümüz olmadığı anlaşıldı ve hakkımızda verilen beraat kararı oldu. Biz bu hukuk devletine inanıyoruz, hukuka inanıyoruz. Savunmaların bu ülkede her geçen gün ötekileştirildiği bir ortamda, savunma hakkımızı savunarak gerçekten çok ama çok önemli bir iş yaptık. Aynı zamanda Bodrum'da kamuyu, devleti, ormanı, dereyi, denizi savunan tüm çevreci kardeşlerime de çok teşekkür ediyorum. Bir inancımız var: Biz hukuk devletine, hukuka inanmak zorundayız. Her ne kadar haksızlığa uğrasak da bu devlet bizim, bu hukuk bizim.” ifadesini kullandı.