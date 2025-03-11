Avokadolar son yıllarda kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olurken "milenyumların favorisi" olarak popülerlik kazandı. Sağlıklı besin değeri ve kremsi yapısıyla her öğüne kolayca dahil edilebilen bu meyve, sosyal medyada da büyük ilgi görüyor. Z kuşağının yüzde 62’si sosyal medyada avokadolar hakkında paylaşımlar yapıyor.

Ancak, ünlü bitki uzmanı Alan Titchmarsh, avokado severlere bir konuda uyrıda bulundu. Uzman isim bu kahvaltılık meyvenin çevresel etkileri ve özellikle çekirdeği çıkarırken yaşanabilecek el yaralanmaları riskine dikkat çekti. Titchmarsh, avokadoların çoğunun yağmur ormanlarının kesilmesiyle elde edilen alanlarda yetiştiğine, bu da büyük çevresel zararlar doğurduğuna işaret etti.

AVOKADO ÇEVRE DOSTU DEĞİL

Titchmarsh, avokadonun çevre dostu bir seçenek olarak görülmesinin yanıltıcı olduğunu söyledi ve örnek olarak klasik kahvaltılık seçenekler olan kahvaltılık gevreklerin gezegen için daha iyi alternatifler olduğunu belirtti. Avokadolar genellikle Peru, Kenya, Kolombiya ve Meksika gibi uzak tropikal bölgelerde yetişiyor ve bu, uzun mesafeler kat ederek pazar alanlarına ulaşıyor. Bu uzun yolculuklar, avokadoların karbon ayak izinin yüksek olmasına neden oluyor.