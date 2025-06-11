Bahar KURŞUN

Vatandaşlar ve çevre örgütleri, Türkiye’nin dört bir yanında doğa talanlarına karşı mücadele ediyor. Ancak ekonomik zorluklar çevreyi korumayı da güçleştiriyor. Dosya ve bilirkişi ücretleri dava açmayı zorlaştırıyor. Kaz Dağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Başkanı Süheyla Doğan, yaşadıkları sıkıntıları SÖZCÜ’ye anlattı.

SORUN BÜYÜYOR

Çanakkale ve Balıkesir’de birçok projeye karşı hukuk mücadelesi yürüttüklerini belirten Doğan, “Dosya parası, pul ücreti, avukatlık ücreti… Özellikle bilirkişi ücretleri çözmesi zor hale geldi. Keşif için 120 bin ile 140 bin lira ödememiz gerekiyor. 200 bin lirayı bulduğu oluyor. Kazanırsak bu parayı geri alıyoruz. Ancak o da iki, üç yılı buluyor. Paramız pul oluyor. Ortalama bir dava için gereken maddi kaynak en az 200-250 bin TL. arasında değişiyor” ifadelerini kullandı.

KAMU DAVASI SAYILSIN

Bazı davalarda bilirkişi için adli yardım talep ettiklerini söyleyen Doğan, “Kaybedersek, Hazine’ye parayı geri ödüyoruz. Ancak karşılamakta zorluk çekiyoruz. Bu da derneğe icra demek oluyor. Aslında adli yardım da sorunu çözmüyor. Çevre davalarının masrafı devlet tarafından karşılansın, kamu davası sayılsın istiyoruz” dedi.

Korku iklimi var, köylü çekiniyor

Doğan, karşılaştıkları zorlukların sadece ekonomik olmadığını dile getirip şöyle dedi: “bilim insanlarının desteğine ihtiyacımız var. Destek olanların sayısı az. Köylüler, yöre halkı Korku ikimi nedeniyle davacı olmak istemiyor. Gönüllü avukat bulmakta güçlük çekiyoruz.”

Dayanışma çağrısı yaptılar

Kaz Dağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği 77 dava açtı. 40 davayı kazandı. 8 dava kaybedildi. 14 dava çeşitli nedenlerle reddedildi veya düştü. 15 dava devam ediyor. Toprağı, suyu, havayı korumak için çalıştıklarını söyleyen Doğan, dava ücretlerini karşılamak için dayanışma çağrısı yaptı.