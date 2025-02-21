Oyuncu Ceyda Ateş, 2018 yılında iş insanı Buğra Toplusoy ile evlenmiş ve ABD'ye yerleşmişti.

Talia adında bir kızı olan çiftten Ceyda Ateş'in önceki gün Instagram hesabından yaptığı paylaşım bir gerçeği ortaya çıkardı.

Dün Latin müzik ödülleri törenine katılan Ateş, bir döneme damga vuran 'Rosalinda' dizisinin yıldızı Thalia ile tanıştı.

"ONA SENİN ADINI VERDİM"

Aynı zamanda şarkıcı olan Thalia ile bir araya geldiği anları yayınlayan Ateş, oyuncunun büyük bir hayranı olduğunu dile getirdi ve "Benim kızımın adı Talia. Ona senin adını verdim" dedi.

Thalia da Ateş'e teşekkür ederek sarıldı.

1999 yılında yayınlanan 'Rosalinda' dizisi bir dönemin en sevilen yapımları arasında yer alıyordu.