Aşka Gelen Paylaşımlar Peş Peşe Geldi

Yeni ilişkisiyle mutlu pozlar vermeye devam eden Düvenci, sevgilisi Güçlü Mete’nin doğum gününü sosyal medyada yaptığı romantik paylaşımlarla kutladı. Peş peşe yayınladığı kareler kısa sürede büyük beğeni topladı.

“İyi ki Bu Mucizeyi Birlikte Yaşıyoruz”

Ünlü oyuncu, paylaşımında sevgilisine şu duygusal sözlerle seslendi:

“Sevgilim, biricik aşkım, eşim, yol arkadaşım, her bir detayına hayran olduğum, iyi ki doğdun. Gözünün ışığı sönmesin, gülüşün eksilmesin, yeni yaşında tüm dileklerin gerçek olsun, sağlıkla, bereketle, başarıyla önce kızınla, annenle, benimle ve tüm sevdiklerinle geçsin her günün…”

Ve sözlerine şöyle devam etti:

“Kalbine biz olmamıza sebep olan o güzel duygunun düştüğü ana her gün şükrediyorum. Seninle yaş almak, yaşlanmak çok büyük bir heyecan, şans ve mutluluk benim için. İyi ki yollarımız kesişti, iyi ki bu mucizeyi yaşıyoruz birlikte… Seni çok seviyorum, sonuna kadar her yeni yaşımızda el ele olacağımız için çok şanslı hissediyorum…”

Mutluluğunu Gizlemiyor

Davetlerde sevgilisiyle el ele pozlar veren Düvenci, paylaşımlarında mutluluğunu her fırsatta gözler önüne seriyor. Magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya devam eden başarılı oyuncu, bu kez duygularını açık yüreklilikle dile getirmesiyle dikkat çekti.