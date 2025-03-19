Oyuncu Ceyda Düvenci, 14 yaşındaki kızının babası olan eski eşi Engin Akgün'e tazminat davası açtı.



Serebral Palsi hastası olan kızı Melisa'nın bakımını tek başına üstlendiğini belirten Düvenci, halihazırda aylık 1000 TL olarak ödenen nafakanın yetersizliğini belirterek, eski eşinin ödeme gereken nafakanın 100 bin TL'ye yükseltilmesi için başvuruda bulundu.

12 YIL ÖNCE VERİLEN NAFAKANIN DEĞERİ PUL OLDU



Akşam'dan Neslihan Keskin'in haberine göre, Düvenci'nin dilekçesinde 'Müvekkilin göstermiş olduğu hassasiyeti, velayet yükümlülüğü kendisinde olmayan baba tarafından da desteklemesi ve karşılaması gerekmektedir. 12 yıl önce kararlaştırılan nafakanın değerinin düştüğü bir gerçektir. Bu sebeple çocuğun ihtiyaçları ile babanın gelir durumu arasında bir oranlama yapılarak dengeyi koruyacak bir nafaka verilmesini talep ederiz.' ifadeleri yer aldı.