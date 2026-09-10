Oyuncu Ceyda Düvenci, yaklaşık 2,5 yıldır aşk yaşadığı radyo programcısı Güçlü Mete ile geçtiğimiz günlerde İsveç’in başkenti Stockholm’de dünyaevine girdi. Türkiye Büyükelçiliği’nde kıyılan sade nikahın ardından bir davete katılan Düvenci, evliliği ve değişen hayatıyla ilgili merak edilenleri anlattı.

“İKİNCİ BİR BAHAR DİYEBİLİRİZ”

Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre; Ceyda Düvenci, Güçlü Mete ile ilişkisini “ikinci bir bahar” olarak nitelendirdi.

Ünlü oyuncu, “Hayat, vazgeçemediğiniz sürece güzel sürprizler sunuyor. Kalbimin bir kız çocuğu gibi çarptığı çok huzurlu bir ilişki içindeyim” ifadelerini kullandı.

İlişkilerinin başından beri evlilik fikrinin olduğunu söyleyen Düvenci, her şeyin hızlı geliştiğini belirterek “Zaten ilk günden beri evlenmeyi istiyorduk ve Güçlü bana şubat ayında evlilik teklif etmişti” dedi.

“BİZE HER GÜN BALAYI”

Stockholm’deki nikahın ardından balayı planları da sorulan Ceyda Düvenci, soruya esprili bir yanıt verdi.

Düvenci, “Bize her gün balayı” diyerek evliliğindeki mutluluğu dile getirdi.

KİLO VERDİĞİ İDDİALARINA AÇIKLIK GETİRDİ

Son dönemde verdiği kilolarla ilgili yapılan yorumlara da açıklık getiren oyuncu, aslında kilo vermediğini söyledi.

“Hala 59 kiloyum” diyen Düvenci, hayatında ilk kez spora başladığını belirterek “Kilo vermedim, sadece hayatımda ilk kez spora başladım. Spor sayesinde vücudum daha sıkı ve toparlanmış görünüyor” ifadelerini kullandı.