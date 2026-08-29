Yaklaşık 2,5 yıldır aşk yaşayan Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete, ilişkilerini evlilikle taçlandırdı. Bir süredir mutlu birliktelikleriyle dikkat çeken çift, Stockholm’de düzenlenen nikah töreniyle hayatlarını birleştirdi.
STOCKHOLM’DE HAYATLARINI BİRLEŞTİRDİLER
Ceyda Düvenci ile Güçlü Mete, geçtiğimiz perşembe günü İsveç’in başkenti Stockholm’de dünyaevine girdi. Çiftin nikahı, Stockholm’de bulunan Türkiye Büyükelçiliği’nde kıyıldı.
Aşklarını sosyal medya paylaşımlarıyla da zaman zaman gözler önüne seren Düvenci, evliliğinin ardından mutluluğunu takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.
ÜNLÜ İSİMLERDEN TEBRİK MESAJLARI
Çiftin nikah haberinin ardından sanat ve magazin dünyasından da peş peşe tebrik mesajları geldi.
Günün Trend Haberleri
Seda Sayan, Nilgün Belgün, Demet Şener, Pınar Altuğ ve Nevra Serezli gibi tanınmış isimler, sosyal medya üzerinden Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete’nin mutluluğuna ortak oldu.
www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.