NİKAHTAN SONRA YENİ KARELER
Ceyda Düvenci ve radyocu Güçlü Mete, geçtiğimiz hafta Stockholm’deki Türkiye Büyükelçiliği’nde düzenlenen nikâhla hayatlarını birleştirdi. Sürpriz evliliklerinin ardından çiftten nikahtan yeni kareler geldi.
MUTLULUKLARI KARELERE YANSIDI
Düvenci ve Mete’nin en özel anlarının objektiflere yansıdığı fotoğraflar sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Birlikte verdikleri romantik pozlarda çiftin mutluluğu yüzlerine yansıdı.
Paylaşımlara kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum gelirken takipçileri de çifti tebrik etti.
SÜRPRİZ NİKÂHLA EVLENDİLER
Ceyda Düvenci, Bülent Şakrak ile sona eren 8 yıllık evliliğinin ardından radyocu Güçlü Mete ile yeni bir ilişkiye başlamıştı. Aşklarını bir süre gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, daha sonra ilişkilerini sosyal medyada da paylaşmaya başladı.
Günün Trend Haberleri
Düvenci ve Mete, geçtiğimiz hafta aldıkları sürpriz kararla Stockholm’deki Türkiye Büyükelçiliği’nde nikâh masasına oturdu. Çiftin nikâhından gelen yeni fotoğraflar da takipçileriyle buluştu.
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