SÜRPRİZ NİKÂHLA EVLENDİLER

Ceyda Düvenci, Bülent Şakrak ile sona eren 8 yıllık evliliğinin ardından radyocu Güçlü Mete ile yeni bir ilişkiye başlamıştı. Aşklarını bir süre gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, daha sonra ilişkilerini sosyal medyada da paylaşmaya başladı.