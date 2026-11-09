Kaza, 29 Mart’ta Yenimahalle ilçesi Başkent Bulvarı’nda meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Ceyda Ela Karabıyık’a, Emin Can C. yönetimindeki 06 E 1900 plakalı otomobil çarptı. Ağır yaralanan Karabıyık, kaldırıldığı Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 16 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Emin Can C., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Karabıyık’ın hayatını kaybetmesinin ardından yeniden hakimliğe çıkarılan sürücü hakkında “konutu terk etmeme” şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

"ANİDEN YOLA ÇIKTI, DURAMADIM"

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. İddianamede sürücü Emin Can C.’nin ifadesine de yer verildi.

Emin Can C., otomobiliyle orta şeritte ilerlediği sırada Karabıyık’ın aniden yola çıktığını öne sürdü. Fren yaptığını ancak aracın hızından dolayı duramadığını belirten sürücü, direksiyonu sola kırdığı sırada otomobilin sağ tarafıyla Karabıyık’a çarptığını anlattı. Emin Can C., kazada herhangi bir kusurunun bulunmadığını savundu.

BİLİRKİŞİ RAPORLARINDA SÜRÜCÜ TALİ KUSURULU BULUNDU

İddianamede kazaya ilişkin hazırlanan iki ayrı bilirkişi raporunun sonuçlarına da yer verildi. Raporlarda, Ceyda Ela Karabıyık’ın kazanın meydana gelmesinde asli, sürücü Emin Can C.’nin ise tali kusurlu olduğu değerlendirildi.

Ölü muayene tutanağında Karabıyık’ın ölümünün genel beden ve kafa travmasına bağlı kafa içi kanama, iç organ yaralanmaları ve hasarları ile ekstremite kırıkları nedeniyle meydana geldiği belirtildi.

İLK DURUŞMA 1 ARALIK'TA

Savcılık, şikayetçi beyanları ve dosyadaki diğer delilleri birlikte değerlendirerek sürücünün dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davrandığı ve Karabıyık’ın ölümüne neden olduğu sonucuna vardı.

Emin Can C. hakkında “Taksirle ölüme neden olma” suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamenin kabul edilmesinin ardından açılan davanın ilk duruşmasının 1 Aralık’ta Ankara 39’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülmesine karar verildi.