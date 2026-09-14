CEYHAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. CEYHAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2026/213 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

(Bedel Tespiti ve Tescil)

Davacı İdare DSİ tarafından açılan ve mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davaları nedeniyle;

Mahkememize ait 2026/213 Esas sayılı dosya ile Adana ili Ceyhan ilçesi Ağaçpınar Mah, 110 ada 26 ve 28 parselsayılı taşınmazın,

Mahkememize ait 2026/214 Esas sayılı dosya ile Adana ili Ceyhan ilçesi Ağaçpınar Mah, 105 ada 83 parsel sayılı taşınmazın,

Mahkememize ait 2026/215 Esas sayılı dosya ile Adana ili Ceyhan ilçesi Ağaçpınar Mah, 105 ada 86 parsel sayılı taşınmazın,

Mahkememize ait 2026/216 Esas sayılı dosya ile Adana ili Ceyhan ilçesi Ağaçpınar Mah, 104 ada 9 parsel sayılı taşınmazın,

Mahkememize ait 2026/217 Esas sayılı dosya ile Adana ili Ceyhan ilçesi Ağaçpınar Mah, 105 ada 77 parsel sayılı taşınmazın,

Mahkememize ait 2026/218 Esas sayılı dosya ile Adana ili Ceyhan ilçesi Ağaçpınar Mah, 110 ada 35 parsel sayılı taşınmazın,

Mahkememize ait 2026/219 Esas sayılı dosya ile Adana ili Ceyhan ilçesi Ağaçpınar Mah, 105 ada 80 parsel sayılı taşınmazın,

Mahkememize ait 2026/220 Esas sayılı dosya ile Adana ili Ceyhan ilçesi Ağaçpınar Mah, 105 ada 74 parsel sayılı taşınmazın,

Mahkememize ait 2026/221 Esas sayılı dosya ile Adana ili Ceyhan ilçesi Ağaçpınar Mah, 105 ada 66 parsel sayılı taşınmazın,

Mahkememize ait 2026/222 Esas sayılı dosya ile Adana ili Ceyhan ilçesi Ağaçpınar Mah, 105 ada 68 parsel sayılı taşınmazın,

Mahkememize ait 2026/223 Esas sayılı dosya ile Adana ili Ceyhan ilçesi Ağaçpınar Mah, 105 ada 89 parsel sayılı taşınmazın,

yukarıda bahsedildiği şekilde kamulaştırılması nedeni ile ilan tarihinden itibaren hak sahiplerince 30 gün içinde kamulaştırma işlemine İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin DSİ adına yöneltilmesi gerektiği, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın kamulaştırılan kısmının hak sahipleri adına T. Vakıflar Bankası T.A.O. Ceyhan Şubesi Müdürlüğü'ne yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 2 haftalık yasal süre içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.

Mahkememize ait 2026/213, 2026/214, 2026/215, 2026/216, 2026/217, 2026/218, 2026/219, 2026/220, 2026/221, 2026/222, 2026/223 Esas sayılı dosyaları için hak sahiplerinin duruşmanın bırakıldığı 23/10/2026 günü saat 09:30 'da,

Yine Mahkememize ait 2026/213, 2026/214, 2026/215, 2026/216, 2026/217, 2026/218, 2026/219, 2026/220, 2026/221, 2026/222, 2026/223 Esas sayılı dosyaları için hak sahiplerinin duruşmanın bırakıldığı 23/10/2026 günü saat 09:30 'da,

Mahkememizde hazır bulunmaları, beyanda bulunmaları veya kendilerini vekille temsil ettirmeleri, aksi taktirde yokluklarında duruşma yapılıp karar verileceği hususu 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 sayılı yasa ile değişik 10/4. maddesi gereğince ilan olunur. 04.09.2026

#ilangovtr Basın no ILN02546419