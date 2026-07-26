Bir belediye başkanı daha CHP'den istifa ederek Özgür Özel öncülüğünde kurulan Yeni Parti'ye katıldı.

Ceyhan Belediye Başkanı Aydar, CHP üyeliğinden istifa ettiğini açıklayarak Özgür Özel'in öncülüğünde kurulan yeni siyasi harekete katıldığını duyurdu.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen toplantıda konuşan Aydar, aldığı kararın uzun yıllara dayanan siyasi mücadelesinin ardından verilmiş en zor ama en onurlu kararlardan biri olduğunu söyledi.

YENİ PARTİ ROZETİNİ CHP'NİN EN ESKİ ÜYESİ TAKTI

Aydar, 18 yaşında CHP'ye katıldığında kendisine parti rozetini takan Gürsel İlçi'ye CHP rozetini teslim etti.

Daha sonra Aydar'a, Özgür Özel liderliğinde kurulan yeni partinin rozeti CHP'nin en eski üyelerinden Hıdır Bayrak tarafından takıldı.