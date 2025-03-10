KURBAN BAYRAMINDA 7 BİN TL'YE YÜKSELTİLMİŞTİ

2024 yılı Kurban Bayramı’nda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in talimatıyla Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar tarafından emekli bayram ikramiyesi 7 bin TL’ye yükseltilmiş, en düşük emekli maaşı olan 10 bin TL’yi alan ve belirlenen kriterlere uyan ihtiyaç sahibi emeklilerin kazançları asgari ücrete tamamlanmıştı.

BAŞKAN AYDAR: SÖZÜMÜZÜ TUTUYORUZ

Emeklilere yönelik desteklerinin süreceğini belirteren Başkan Kadir Aydar, "Kıymetli Ceyhanlılar, seçim döneminde söz vermiştik; ihtiyacı olan emeklilerimize yılda 10 bin TL bayram ikramiyesi vereceğimizi ifade etmiştik. Geçtiğimiz Kurban Bayramı’nda bu sözümüzü tuttuk ve birinci taksitini hesaplara yatırmıştık. Şimdi sıra Ramazan Bayramı’nda. Belediyemizin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne başvuran ve kriterlere uyan emeklilerimizin hesaplarına bayramdan önce ikramiyelerini yatıracağız. Şimdiden Ramazan Bayramınız kutlu olsun.” dedi.

BAŞVURULAR MURAT GÖĞEBAKAN KÜLTÜR MERKEZİ'NDE BAŞLADI

Başkan Aydar, belediyenin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü aracılığıyla yapılacak ödemeler için başvuruların Murat Göğebakan Kültür Merkezi’ndeki Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nde başladığını duyurdu.