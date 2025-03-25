CEYHAN İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

CEYHAN İCRA DAİRESİ

2019/177 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2019/177 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TaşınmazınÖzellikleri : Adana İl, Ceyhan İlçe, YILANKALE Mahalle/Köy, Dağılgan Mevkii, 0 Ada, 549 Parsel, TAŞINMAZIN 1/8 HİSSESİ SATILMAKTADIR.Niteliği tarladır. Yılankale Mahallesi 549 nolu parsel düz ve düze yakın topografyalı, %0-2 arasında eğime sahiptir.Toprak profili derin, kumlu - killi - tınlı toprak yapısında, geçirgenliği iyi, toprağın kullanımını kısıtlayıcı(asit-baz-tuzluluk) sorunları bulunmayan, taşsız, verimliliği yüksek,tesviyeli, yüzey drenajlı, bitki besin elementleri yönünden orta zengindir. Taşınmaz, 1. Sınıf Sulanabilir Tarım Arazisi, Sulu Mutlak Tarım Arazisi, büyük toprak grubu olarak Alüvyal Topraklar ve Kireçsiz Kahverengi Topraklar grubundadır. Parselin miktarı 344526,00 m2 dır. 1/8 hisse ve bu hisseye mukabil 43065.75m2 borçlu adına kayıtlıdır.Taşınmaz hali hazırda tarım arazisi olarak kullanılmaktadır,etrafındaki araziler ile bir bütünlük içerisinde olduğu, etrafındaki arazilerde buğday, ayçiçeği, mısır,pamuk, yerfistiği, soya tarımının yapıldığı keşif sırasında görülmüştür.

Adresi : Yılankale Mahallesi Dağılgan Mevkii Ceyhan / ADANA

Yüzölçümü : 344.526,00 m2

Kıymeti : 4.298.392,50 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: İRTİFAK: M:BEYANNAMESİNDE GÖSTERİLDİĞİ ŞEKİLDE 3559M2 LİK KISIM ÜZERİNDE TELDEN 5M AŞAĞISINA KADAR AĞAÇ DİKMEMEK VE BİNA YAPMAMAK MKKAYDIYLA ÇEAŞ. LEHİNE İRTİFAK HAKKI MEVCUTTUR.

İRTİFAK : M:BEYANNAMESİNDE GÖSTERİLDİĞİ ŞEKİLDE 658M2 LİK KISIM ÜZERİNDE TELDEN 5M AŞAĞISINA KADAR AĞAÇ DİKMEMEK VE BİNA YAPMAMAK MKKAYDIYLA ÇEAŞ. LEHİNE İRTİFAK HAKKI MEVCUTTUR.

İRTİFAK : M:BEYANNAMESİNDE GÖSTERİLDİĞİ ŞEKİLDE 5424M2 LİK KISIM ÜZERİNDE TELDEN 5M AŞAĞISINA KADAR AĞAÇ DİKMEMEK VE BİNA YAPMAMAK MKKAYDIYLA ÇEAŞ. LEHİNE İRTİFAK HAKKI MEVCUTTUR.

BEYAN: 5403/5578 S.Y. gereğince arazi toplulaştırması kapsamındadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/05/2025 - 10:08

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/05/2025 - 10:08 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/06/2025 - 10:08

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/06/2025 - 10:08

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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