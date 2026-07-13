CEYHAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

CEYHAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İHALE İLANI



Ceyhan Organize Sanayi Bölgesi “YAĞMUR SUYU, ATIK SU HATLARI VE SATHİ KAPLAMA İŞİ” birim fiyat usulü açık eksiltme ile ihale edilecektir.

1. İdarenin

a) Adresi: Ceyhan Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürlüğü Sarımazı Mah. COSB 1025 Cadde No:3 Ceyhan/ADANA

b) Telefon-Faks numarası: 0536 770 86 47



2. İhale Konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü, miktarı: Birim fiyat usulü



Bu ihale kapsamındaki işler aşağıda özetlenmiştir:



Yağmur Suyu Hattı Yapım İşi

Atık Su Hattı Yapım İşi

Yol İnşaatı Yapım İşi

TM Drenaj İnşaatı ve TM İstinat Duvarı Yapım İşi

Mevcut Depo Tahliye Hattı Yapım İşi



b) Yapılacağı Yer: Ceyhan Organize Sanayi Bölgesi

c) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin Süresi: 240 (ikiyüzkırk) takvim günüdür.



4. İhale dokümanı Ceyhan OSB Bölge Müdürlüğü’nde 10.07.2026 tarihinden itibaren görülebilir ve 10.000,00 TL karşılığı aynı adresten dijital ortamında temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Ödeme dekontu açıklama kısmına firma adı yazılacaktır.



5. İsteklilerin işin yapılacağı yeri ve çevresini görmesi, inceleme yapması amacıyla 17.07.2026 günü, saat 15:00 'da COSB idari binasından hareketle iş yerine gidilecektir. İsteklilerin yer teslimine katılabilmeleri için ihale dokümanını satın almış olmaları ve ihaleye katılabilmek için belirtilen tarih ve saatte yer görmeye katılım zorunludur.



6. Teklifler 24.07.2026 tarihi, saat 15:30’a kadar Ceyhan OSB Bölge Başkanlığı’na verilebilecektir. Posta vasıtasıyla gönderilen teklifler kabul edilmeyecektir. İhale 24.07.2026 tarihi saat 16:00’da başlayacaktır.



7. İstekliler tekliflerini, teklif birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat üzerinden sözleşme imzalanacaktır.



8. İstekliler teklif edilen bedelin %5’ den az, olmamak üzere geçici teminat mektubu vereceklerdir.



9. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.



10. İsteklilerin iş bitirme belgeleri ile ilgili koşulları www.ceyhanosb.org.tr adresindeki “İhalelerimiz” linkinde yer alan İdari Şartname Madde-7.2 de ayrıntılı olarak izah edilmektedir.



11. İhale bedelinin %15’ i oranında Kesin Süresiz Teminat alınır.



12. İdare 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmesi kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ na tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta veya dilediğine yapmakta tamamen serbesttir.



İlanen duyurulur.





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