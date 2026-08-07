Adana'nın Ceyhan ilçesinde Azizli Mahallesi'nden arazi yangını ihbarı üzerine hareket eden itfaiye aracı, D-400 kara yolu Kösreli Mahallesi mevkisinde devrildi. Veysel K. idaresindeki 01 BT 457 plakalı araç, kazada devrilerek yaralanmalara neden oldu.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Veysel K. ile yolcular Fatih G. ve Muhammet Çağrı K. yaralandı. Yaralılar, olay yerinde ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Arazi yangını, olay yerine sevk edilen başka bir itfaiye ekibi tarafından söndürüldü.