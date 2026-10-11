Şarkıcı Ceylan Ertem, hayvanlara olan sevgisini bir kez daha gösterdi. Köpeklerinin daha güvenli ve konforlu bir ortamda yaşamasını isteyen Ertem, bahçesine onlar için özel bir konteyner ev kurdurdu. Ünlü şarkıcı, yeni yuvanın hazırlık aşamalarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

“BELKİ KENDİME EV ALAMADIM AMA ÇOCUKLARIMA ALDIM”

Telif gelirlerini nasıl değerlendirdiğini esprili bir dille anlatan Ceylan Ertem, “Ceylan'ın telifleri nereye gidiyor?” sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti.

Ertem, “Buyrun... Belki kendime ev alamadım ama çociklerime aldım” ifadelerini kullandı.

KÖPEKLERİ İÇİN HER DETAYI DÜŞÜNDÜ

Bahçesine yerleştirilen konteyner evin içini köpeklerinin ihtiyaçlarına göre düzenleyen Ertem, yataklardan renkli örtülere, bakım malzemelerinden oturma alanlarına kadar pek çok ayrıntıyla ilgilendi.

Hazırlık sürecini de anlatan şarkıcı, “Dün geldi; hemen temizleyip yataklarını yerleştirdim. Bize de bir iki koltuk. Tarakları, bakım malzemeleri, mendilleri, halıları da yerlerini aldı efenim. Daha süslemelerim bitmedi elbet” dedi.

“SİZ DE BİR TANESİNİ KURTARIP YUVA OLSANIZ”

Ceylan Ertem, paylaşımında hayvan sahiplenmenin önemine de dikkat çekti. Köpeklerine güzel ve güvenli bir hayat sunmak için elinden geleni yapmaya devam edeceğini belirten şarkıcı, takipçilerine de çağrıda bulundu.

Ertem, “Onlara güzel, güvenli bir hayat verebilmek için elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Siz de bu zor günlerde bir tanesini bile kurtarıp yuva olsanız, ne şahane olur” sözleriyle hayvanseverlere seslendi.