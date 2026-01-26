Altın piyasasında yeni hafta rekor fırtınasıyla açıldı. Küresel piyasalarda ons altın gece seansında 5 bin dolar seviyesini aşarak beklentileri altüst ederken, yükselişin etkisi Kapalıçarşı’ya anında yansıdı. Gram ve çeyrek altında art arda gelen rekorlar, tarihi çarşıda fiyat tabelalarını adeta yerinden oynattı.

Ons altın yeni haftada rekor üstüne rekor kırdı. Gece seansında 5 bin dolar seviyesinin aşılmasıyla birlikte, yıl sonuna ilişkin fiyat beklentileri daha ilk aydan geldi.

ÇEYREK 12 BİN LİRAYI GEÇTİ

Bu sert yükseliş iç piyasada da karşılık buldu. Resmi rakamlarda gram altın 7 bin 127 liraya yükselirken, Kapalıçarşı’da fiyatlar kontrolden çıktı. Gün içinde sık sık değişen tabelalarda gram altın 7 bin 323 liraya kadar tırmandı. Kuyumcular, fiyatları takip etmekte zorlanırken, Kapalıçarşı’da “tabela mesaisi” uzadı.

Çeyrek altın cephesinde de tablo farklı olmadı. Çeyrek altın akşam seansına doğru 12 bin lira seviyesini aşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Kapalıçarşı’da yükselişin hızı dikkat çekti.

