Orta Doğu'da şiddetlenen karşılıklı çatışmalar petrolü yükseltirken vatandaşın yatırım aracı olan çeyrek altın fiyatını vurdu. Gram altından daha yüksek olan düşüş oranı yatırımcısını üzdü.

Spot altın TSİ 11.08 itibarıyla düşüşünü derinleştirerek 4.291 dolara kadar düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın 6.361 liraya geriledi.

Kapalıçarşı'da gram altının satış fiyatı 6.500 barajının da altına inerek 6.468 lirayı gördü.

Asıl kayıp ise çeyrek altında görüldü. Sabah seansında 10.710 lira başlayan çeyrek altın TSİ 11.08 itibarıyla çeyrek altının satış fiyatı 10.528 liradan işlem görürken alış fiyatı 10.442 lira oldu. Böylece gün içindeki kayıp 200 liraya yaklaştı.

ABD'DEN GELECEK VERİLER ÇOK KRİTİK

Altın fiyatları, ABD'de beklentilerin üzerinde gelen istihdam raporunun ardından Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımına gideceği yönündeki endişelerin artmasıyla pazartesi günü de düşüşünü sürdürdü. Diğer yandan, Orta Doğu'da yeniden alevlenen çatışmalar petrol fiyatlarını yukarı taşırken küresel enflasyon endişelerini de tetikledi.

Öte yandan çarşamba günü ABD enflasyonu piyasaların yönünü belirleyecek veri olacak.

ORTA DOĞU'DAKİ GERİLİM PETROLÜ FIRLATTI

Orta Doğu'da ise sular durulmuyor. İsrail, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yeni saldırılardan kaçınması yönünde çağrıda bulunduğu iddialarına rağmen pazartesi günü İran'ın batı ve merkezi bölgelerindeki askeri hedefleri vurduğunu açıkladı.

Bu gelişmenin ardından petrol fiyatları varil başına 3 dolardan fazla yükselerek 97,30 doları gördü enflasyon ve faiz artırımı endişelerini daha da derinleştirdi. Altın normal şartlarda enflasyona karşı bir koruma aracı olarak görülse de yüksek faiz oranları faiz getirisi sunmayan bu değerli metal üzerinde baskı oluşturma eğilimi taşıyor.

FED'İN FAİZ ARTIŞI İHTİMALİ GÜÇLENİYOR

ABD ekonomisi, mayıs ayında üst üste üçüncü ayda da güçlü istihdam artışı kaydederek iş gücü piyasasının geçen yılki yavaşlamanın ardından yeniden ivme kazandığını teyit etti. Bu durum, İran savaşı nedeniyle yükselen enflasyon ortamında merkez bankasına faizleri yüksek tutma veya artırma konusunda daha fazla hareket alanı sağlıyor.

CME Group'un FedWatch aracına göre piyasalar, Fed'in yıl bitmeden faiz artırımına gitme ihtimalini fiyatlıyor ve aralık ayına kadar bir adım atılması olasılığı %72 olarak görülüyor.

Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack ise cuma günü yaptığı açıklamada, yeni istihdam verilerinin iş gücü piyasasının genel olarak dengede ve tam istihdama yakın olduğunu gösterdiğini belirtti. Hammack, yüksek seyretmeye devam eden enflasyonu dizginlemek için Fed'in yakın zamanda faiz artırması gerekebileceği uyarısında bulundu.

DİĞER METALLER DE ÇAKILDI

Altındaki düşüş trendi diğer değerli metallere de yansıdı.

Spot gümüş yüzde 0,4 kayıpla ons başına 66,95 dolara gerilerken platin yüzde 0,5 düşüşle 1.767,15 dolara düştü.

Paladyum ise 1.225,66 dolarda kalarak yatay bir seyir izledi.