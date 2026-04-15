Türkiye’de düğün sezonunun yaklaşmasıyla birlikte altın fiyatlarındaki hızlı yükseliş, takı alışkanlıklarını önemli ölçüde değiştirdi. Geleneksel olarak en çok tercih edilen çeyrek ve yarım altın yerini giderek daha küçük gramajlı ürünlere bırakıyor. Özellikle gram altın ve yarım gram altın, hem daha ulaşılabilir olması hem de bütçeyi zorlamaması nedeniyle öne çıkıyor.

ARTAN FİYATLAR BÜTÇEYİ ZORLUYOR

Kuyumculuk sektöründe yaşanan fiyat artışları, düğün takı maliyetlerini geçen yıla kıyasla ciddi oranda yükseltti. Yüzde 60 ila 80’e varan artışlar, hem evlenecek çiftleri hem de davetlileri daha ekonomik seçeneklere yönlendirdi. Çeyrek altının bile birçok kişi için zor ulaşılır hale gelmesi, düğünlerde nakit takı uygulamasının yaygınlaşmasına neden oldu.

ALTERNATİF ÖDEME YÖNTEMLER GÜNDEMDE

Yükselen fiyatlar ve kredi kartına taksit imkanlarının sınırlı olması, yeni ödeme yöntemlerini de beraberinde getirdi. Kuyumcular ile müşteriler arasında elden taksit, önceden fiyat sabitleme gibi eski usul uygulamalar yeniden tercih edilmeye başlandı. Ayrıca düğün alışverişlerinin son günlere bırakılması da piyasadaki dalgalanmayı artıran faktörler arasında yer alıyor.

SAHTE ALTIN TEHLİKESİ BÜYÜYOR

Altın fiyatlarının yükselmesi, sahte ürün riskini de beraberinde getirdi. Uzmanlara göre, günümüzde sahte altınlar hem görünüm hem de ağırlık açısından gerçeğine oldukça yakın üretilebiliyor. Bu nedenle yalnızca rengine ya da çıkardığı sese bakarak altın almak güvenli kabul edilmiyor.

ONLİNE ALIŞVERİŞLERE DİKKAT

Sektör temsilcileri, özellikle internet üzerinden satılan düşük fiyatlı ürünlere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor. Sertifikasız ürünlerden uzak durulması ve alışverişlerin güvenilir kuyumculardan yapılması öneriliyor.