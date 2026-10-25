Düğünlerde ve özel günlerde takı, birikim amacıyla da yatırım aracı olarak tercih edilen çeyrek altında, benzer görünümlü ürünlerin ayar ve fiyat farkına dikkat çekildi. 22 ayar çeyrek altın ile 14 ayar çeyrek altın görünümlü ürün için aktarılan fiyatlar arasında 9 bin 100 lira fark bulunuyor.

Show Haber'in haberine göre kuyumcu Samet Dağaslan, pres baskı yöntemiyle üretilen ürünlerin geleneksel çeyrek altınla görünüş bakımından neredeyse aynı olabildiğini söyledi. Dağaslan, “Baskı pres olarak üretilir bunlar. Görüntü olarak bire bir aynıdır” dedi.

BİRİ 22, DİĞERİ 14 AYAR

Dağaslan, ürünlerden birinin Darphane baskısı, sarrafiye olarak bilinen 22 ayar çeyrek altın olduğunu; diğerinin ise çeyrek altın görünümünde, daha düşük ayarlı 14 ayar bir ürün olduğunu belirtti.

Haberde 22 ayar çeyrek altının fiyatı 10 bin 300 lira, 14 ayar çeyrek görünümlü ürünün fiyatı ise 1.200 lira olarak aktarıldı. 14 ayar ürünlerin 22 ayar çeyrek altına göre oldukça hafif olduğu ve alıcı bulduğu da belirtildi.

Bu tür ürünlerin yalnızca çeyrek altın görünümünde üretilmediğini anlatan Dağaslan, “Bunun yarım altın olanı da var. Tam altın olanı da...” ifadelerini kullandı. Kuyumcular, altın alırken yalnızca görünüşe bakılmaması gerektiği konusunda uyardı.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.