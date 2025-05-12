Bank of America tarafından yapılan anket, yatırımcıların ABD hisse senedi tahsislerini önemli ölçüde azalttığını ve bu hareketin uzun vadeli bir yön değişiminin işareti olabileceğini ortaya koydu. Yatırımcılar, Avrupa'nın yeniden canlanan piyasalarının cazibesiyle ABD varlıklarını elden çıkarırken, bu durumun emeklilik fonları ve büyük kurumsal para yöneticileri için dolardaki riskleri azaltma stratejisinin parçası olduğunu ifade etti.

26 YIL SONRA BİR İLK

Wall Street bankalarına göre, yatırımcıların ABD pozisyonlarını azaltmasında, düzensiz politika yapımı, eski Başkan Donald Trump’ın Fed Başkanı Jerome Powell’a yönelik eleştirileri ve ticaret savaşı endişeleri gibi unsurlar etkili oldu. Bank of America, bu hareketin 26 yıl sonra bir ilk olduğunu vurguladı.

Trump’ın geçen ay açıkladığı ve “kurtuluş günü” olarak tanımlanan gümrük vergisi kararlarının ardından ABD hisse senetleri kayıplarını büyük ölçüde telafi etmiş olsa da, endeksler 2025’e negatif bölgede başladı ve küresel rakiplerinin gerisinde kaldı. Bu süreçte dolar yüzde 7’den fazla değer kaybederken, bazı yatırımcılar ABD’den Avrupa varlıklarına yönelik bir "sermaye kaçışı" yaşandığına dikkat çekti.

Pictet Asset Management Baş Stratejisti Luca Paolini, yaşanan sürecin “yavaş ama kaçınılmaz” olduğunu belirterek, Avrupa’daki görece ucuz hisse senetleri ve Almanya öncülüğündeki savunma harcamalarının Avrupa’yı daha cazip hale getirdiğini söyledi.

EURO UÇUŞA GEÇTİ

Euro, son haftalarda Alman devlet tahvilleriyle birlikte yükselişe geçerken, küresel sermayedeki yön değişiminin sinyallerini verdi. Bank of America'nın G10 FX Strateji Başkanı Thanos Vamvakidis, son haftalarda dolar satışlarının arttığını bildirirken, Deutsche Bank da üç aylık süreçte önemli miktarda ABD doları satışı gözlendiğini duyurdu.

AVRUPA BORSALARINA YÖNELİM ARTTI

Danimarka emeklilik fonları da 2022'den bu yana ilk kez ABD hisselerini elden çıkarıp Avrupa borsalarına yöneldi. BNP Paribas’ın tahminine göre, Avrupa emeklilik fonlarının 2015 seviyelerine dönmesi durumunda yaklaşık 300 milyar euroluk dolar varlığı satılabilir.