Avrupa Merkez Bankası (ECB), perşembe günü yaptığı açıklamayla yeni euro banknotlarına ait tasarım önerilerinin kısa listesini duyurdu. Banknotların 2002 yılındaki ilk basımından bu yana geçireceği bu ilk kapsamlı değişim süreci kapsamında hazırlanan tasarımlar, ECB'nin resmi internet sitesi üzerinden halk oylamasına açıldı.

Avrupa Birliği üyesi ülke vatandaşları, tasarımlara ilişkin geri bildirimlerini 21 Eylül tarihine kadar iletebilecek.

ECB Başkanı Christine Lagarde konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Banknotlar bir ödeme aracından daha fazlası; Avrupa'nın en somut ifadelerinden biridir. Güzelliği ve anlamı birleştiren tasarımlar sayesinde, ortak kimliğimizi güçlendirecekler" ifadelerini kullandı.

İki Farklı Tema Oylamaya Sunuldu

Habertürk'ün aktardığı bilgilere göre, kamuoyunun beğenisine sunulan ilk tema seçeneğinde Avrupa tarihine ve kültürüne yön vermiş dünyaca ünlü isimlerin portreleri yer alıyor:

5 Euro: Yunan asıllı ünlü soprano Maria Callas

10 Euro: Alman besteci Ludwig van Beethoven

20 Euro: Hem fizik hem kimya alanında Nobel ödülü kazanan tek bilim insanı Marie Curie

50 Euro: Don Kişot romanının yazarı İspanyol edebiyatçı Miguel de Cervantes

100 Euro: İtalyan rönesans sanatçısı ve bilgini Leonardo da Vinci

200 Euro: Nobel Barış Ödülü sahibi Avusturyalı yazar Bertha von Suttner

Oylamaya sunulan ikinci tema serisi ise Avrupa'nın doğal yaşamını öne çıkaran "Nehirler ve kuşlar" konseptinden oluşuyor. Bu tasarımda kuş türleri, AB'nin kilit kurumlarıyla simgeleştirilerek banknotlara işleniyor:

Kaya Tırmaşıkkuşu: Avrupa Parlamentosu tasviri ile birlikte

Yalıçapkını: Avrupa Komisyonu ile ilişkilendirilerek

Arıkuşu: Avrupa Merkez Bankası ile birlikte

Beyaz Leylek: Avrupa Birliği Adalet Divanı ile birlikte

Yeni Banknotların Dolaşıma Girmesi Birkaç Yılı Bulacak

ECB, oylama sürecinin ardından nihai tasarımın seçileceğini bildirdi. Ancak kurum, banknotların teknik geliştirme ve güvenlik test süreçleri göz önüne alındığında, yeni euro banknotlarının basılarak dolaşıma girmesinin birkaç yıl alacağını açıkladı.