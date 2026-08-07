Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) nesli tehlike altındaki türler listesinde yer alan deniz kaplumbağalarının Akdeniz'deki en önemli yuvalama alanlarından Antalya Boğazkent sahilinde acı bir olay yaşandı. Yasağa rağmen kumsalda yakılan ve söndürülmeden bırakılan ateş, denizle buluşmaya çalışan bir yavru carettanın sonu oldu.

SÖNDÜRÜLMEYEN ATEŞİN İÇİNDE YANDI

Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) ekiplerinin sabah yürüttüğü rutin arazi kontrolleri sırasında ortaya çıkan acı tabloda, geceden yakılan ateşin üzerinden geçmeye çalışan yavru kaplumbağanın yanarak can verdiği tespit edildi.

Olay karşısında büyük üzüntü yaşadıklarını belirten EKAD Başkanı Dr. Ali Fuat Canbolat, "Bu yavru sadece denize gitmek istemişti ama yakılan ateşte can verdi. İnsanlar o ateşi yaktığında böyle sonuç vereceğini bilmiyorlar ama o ateşin neye sebep olacağını bilmeleri gerekiyor. Sen üşüyorsun, ısınmaya ihtiyacın var ama orada başka bir yaşam da var" diyerek tepkisini dile getirdi.

YASAK İHLALİNİN CEZASI 699 BİN TL

Deniz Kaplumbağalarının Korunması Hakkındaki Genelge kapsamında yuvalama sahiline saat 20.00 ile 08.00 arasında giriş yapmak, ateş yakmak, çadır kurmak ve araçla girmek tamamen yasak. Yasakları ihlal eden şahıslara 699 bin 245 TL, kurum ve tüzel kişilere ise 2 milyon 97 bin TL idari para cezası uygulanıyor. EKAD yetkilileri ve gönüllüleri, bölgedeki vatandaşları kaplumbağaların neslini sürdürebilmesi için daha duyarlı olmaya davet etti.