İletişim Başkanlığı, gazeteci İsmail Arı'nın basın kartını iptal etti. İletişim Başkanlığı yetkilileri gerekçe olarak "adli sicil kaydı"nı gösterdi ama Arı'nın hüküm giydiği bir yargı dosyası bulunmadığı belirtildi.

İletişim Başkanlığı yetkilileri Arı’ya, “Basın kartınız adli siciliniz nedeniyle iptal edildi” şeklinde sözlü bilgi verdi. Arı’nın hüküm giydiği bir yargı dosyası ve adli sicil kaydı bulunmadığı belirtildi.

'HÜKÜM GİYDİĞİM TEK DAVAM YOK'

İsmail Arı, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sadece gazetecilik yaptığım için 75 gün cezaevinde tutuldum. Ben cezaevindeyken İletişim Başkanlığı basın kartımı iptal etmiş. Gerekçe ise “adli sicilimin” uygun olmamasıymış Benim hüküm giydiğim tek bir davam dahi yok. Sadece mesleki faaliyeti nedeniyle cezaevine atılan bir gazetecinin basın kartını iptal edenleri tebrik ediyorum."